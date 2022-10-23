В Ленобласти женщина была сбита двумя машинами подряд

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Пешеход был сбит два раза подряд. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 22 октября, в Гатчинском районе в 21:20 на 10 км автодороги “Красное село – Гатчина – Павловск” 55-летний мужчина, управляя автомобилем “Лада”, двигаясь в сторону деревни Тайцы, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода пенсионерку, 1937 года рождения. После этого, 36-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения, управляя иномаркой Volkswagen Passat совершила на потерпевшую повторный наезд.

От полученных увечий пешеход скончалась на месте. Водитель Лады привлекался к ответственности за нарушение ПДД 11 раз, а автоледи 5 раз. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по факту ДТП в Лужском районе Ленобласти, в котором погибло два человека, полиция возбудила уголовное дело.