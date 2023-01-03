Сдать елку на переработку вместо мусорных баков петербуржцы смогут уже на этой неделе

В четверг, 5 января, стартует акция, в рамках которой петерубржцы смогут отдать свою живую елку на переработку вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорный бак.

Организаторы акции "Елки, палки и щепа" рассказали, что получившуюся после переработки щепу специалисты передадут в питомники для животных, приюты и конюшни. Там она будет использоваться в качестве подстилки и подкормки.