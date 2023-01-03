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Сдать елку на переработку вместо мусорных баков петербуржцы смогут уже на этой неделе

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© Фото: Baltphoto

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В четверг, 5 января, стартует акция, в рамках которой петерубржцы смогут отдать свою живую елку на переработку вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорный бак.

Организаторы акции "Елки, палки и щепа" рассказали, что получившуюся после переработки щепу специалисты передадут в питомники для животных, приюты и конюшни. Там она будет использоваться в качестве подстилки и подкормки.

С собой на переработку можно взять сосны, ели и пихты. Отмечается, что пункты приема будут работать на протяжении месяца в разных районах города и области, однако и стационарные пункты, и временные будут функционировать в разное время.

На 14, 15, 21 и 22 января выпадет "Час елок", - эта акция будет проведена во всех районах за исключением Колпинского, Кронштадтского, Петроградского и Приморского. С 3 по 31 января проекту "Елочка, живи" также можно будет сдать горшочные растения.

В Ленобласти дерево можно сдать либо через временные пункты в Гатчине, Коммунаре, Сиверском, Сосновом Бору, либо принести их в стационарные пункты у «Меги Парнас» и в Киришах.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что в рамках акции по бесплатной вырубке елки для Нового года петербуржцы и жители Ленобласти срубили около 24,5 тысяч лесных красавиц. 

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