В Петербурге за сутки было госпитализировано 204 человека с COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается спад заболеваемости, хотя он занимает второе место по заболеваемости среди регионов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник 11 октября, в Северной столице за сутки выявлено 1 232 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было немного меньше — 1 216 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 204 горожанина, выздоровели 2542 человека.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 19 пациентов. Накануне умерших было 13 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 451 человек.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как продлить иммунитет к коронавирусу.