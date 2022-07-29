в Петербурге за сутки было выявлено 1 272 новых случаев заражения COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 29 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 1 272 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 28 июля (1 151 зараженных). За сутки госпитализировано 129 человек, выздоровели — 287.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались семь пациентов. Накануне умерших было меньше — четверо человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 319 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 126 зараженных, госпитализировано 10 человек. Выздоровели 10 пациентов. За сутки от вируса никто не умер.

Всего в России за сутки было выявлено 11 422 заболевших коронавирусом, скончались 39 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 28 июля в Петербурге выявили 1 151 случаев заражения коронавирусом.