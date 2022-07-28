В Петербурге 1 151 человек заразились COVID-19 за сутки

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 28 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 1 151 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 27 июля (946 зараженных). За сутки госпитализировано 130 человек, выздоровели — 364.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались четыре пациента. Накануне умерших было больше — пять человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 321 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 141 зараженных, госпитализировано пять человек. Выздоровели 84 пациентов. За сутки от вируса никто не умер.

Всего в России за сутки было выявлено 11 515 заболевших коронавирусом, скончались 41 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа в Петербурге Андрей Комиссаров заявил, что грипп возвращается.