Петербургский вирусолог заявил о возвращении гриппа в Россию

После пандемии коронавируса возобновилась полномасштабная циркуляция гриппа в человеческой популяции. Об этом заявил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа в Петербурге Андрей Комиссаров.

Как сообщает "Интерфакс", в 2020 и 2021 году гриппа почти не было, но грипп сейчс вернулся, есть даже сочетания инфекции с коронавирусом. По словам вирусолога, грипп никуда не ушел.

Он отметил, что осенью НИИ гриппа приступит к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов коронавируса. Это нужно для понимания связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания. Комиссаров считает, что критически важно делать расшифровки геномов как можно быстрее. По его словам, пациенты, например, с ВИЧ и лимфомой, становятся "инкубаторами" для инфекции и появлении новых подвидов, что подтверждается многими исследованиями.