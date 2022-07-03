В Петербурге за сутки 248 человек подхватили COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 3 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 248 новых случаев заражения — меньше, чем накануне, 2 июля (257 зараженных). За сутки госпитализировано 39 человек, выздоровели — 96.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались десять человек. Накануне умерших было меньше — восемь человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 33 152 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 26 зараженных, в больницу попали 3 человек, за сутки от вируса никто не умер. За сутки выздоровели 2 пациентов.

Всего в России за сутки было выявлено 3 080 заболевших коронавирусом, скончались 47 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге, 2 июля, за сути было выявлено 257 новых случаев заражения.