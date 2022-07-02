В Петербурге за сутки 257 человек заболели коронавирусом

Вот уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 1 июля, в Петербурге за сутки был выявлен 257 новый заболевший — больше, чем накануне, 1 июля (252 зараженных). За сутки госпитализировано 53 человек, выздоровели — 232.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались восемь человек. Накануне умерших было меньше — шесть человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 142 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 27 зараженных, в больницу попали 6 человек, за сутки от вируса никто не умер. За сутки выздоровели 2 пациентов.

А всего в России за сутки было выявлено 3 285 заболевших коронавирусом, скончались 51 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге, 1 июля, за сути было выявлено 252 новых случаев заражения.