В Петербурге за сутки 225 человек заразились коронавирусом

Вот уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 1 июля, в Петербурге за сутки был выявлен 225 новый заболевший — меньше, чем накануне, 30 июня (246 зараженных). За сутки госпитализировано 54 человек, выздоровели — 193.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались шесть человек. Накануне умерших было столько же. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 134 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 27 зараженных, в больницу попали 9 человек, за сутки от вируса никто не умер. За сутки выздоровели 4 пациентов.

А всего в России за сутки было выявлено 3 388 заболевших коронавирусом, скончались 53 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти города продлили коронавирусные ограничения до 31 августа 2022 года.