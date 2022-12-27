В Петербурге менее тысячи людей заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад. За последние 24 петербургские медики зафиксировали 851 случай заражения болезнью.

В Северной столице за последние сутки, по состоянию на вторник, 27 декабря, в учреждения здравоохранения было госпитализировано 188 человек. Такие данные передает Общественный штаб по борьбе с болезнью.

По этому показателю город на Неве вышел на первое место в России. Например, в Москве госпитализация потребовалась 124 гражданам.

Оправиться от болезни за последние сутки смогли 1164 петербуржцам. Однако 15 пациентам не удалось справиться с коронавирусом и его последствиями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Врачи борются не только с гриппом и ОРВИ, но и коронавирусом. За последние сутки в регионе было зафиксировано 1 068 случаев заражения.