В Петербурге за сутки было зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом

В Петербурге наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Врачи борются не только с гриппом и ОРВИ, но и коронавирусом. За последние сутки в регионе было зафиксировано 1 068 случаев заражения.

В Северной столице по состоянию на пятницу, 23 декабря, зафиксировано 1 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С болезнью за сутки смогли справиться 1 110 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в городе на Неве медики госпитализировали 198 зараженных коронавирусом. Пережить болезнь и ее последствия не смогли 16 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что человечество уже на протяжении трех лет борется с коронавирусной инфекцией. Специалисты ежедневно ведут учет суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Петербурге было зафиксировано 1006 случаев заражения.