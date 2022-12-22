В Петербурге за сутки выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом

Человечество уже на протяжении трех лет борется с коронавирусной инфекцией. Специалисты ежедневно ведут учет суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в Петербурге было зафиксировано 1006 случаев заражения.

В Северной столице по состоянию на четверге, 22 декабря, зафиксировано 1006 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные передает Оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Вылечится от болезни смогли 1288 заболевших. Госпитализация потребовалась 196 людям. По уровню суточной госпитализации Петербург находится на первом месте, опережая Москву.

Побороть болезнь и ее последствия не смогли 15 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 20 декабря, в Северной столице за сутки было выявлено 1 231 новый случай заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 217 зараженных.