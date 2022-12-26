В Петербурге действие противоэпидемических ограничений продлится до 31 января

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить действие коронавирусных ограничений. Новое постановление властей действует до 31 января 2023 года включительно.

В Северной столице приняли решение продлить действие противоэпидемических ограничений. Об сообщила пресс-служба Смольного в понедельник, 26 декабря.

Правительство подписало постановление о продлении коронавирусных ограничений на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу. Теперь ограничения действуют до 31 января.

Изменения внесены в постановление правительства города от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Врачи борются не только с гриппом и ОРВИ, но и коронавирусом. За последние сутки в регионе было зафиксировано 1 068 случаев заражения.