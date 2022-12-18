Петербург обогнал Москву по количеству суточных госпитализаций и смертей от коронавируса

В Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Город обогнал Москву по количеству госпитализации и смертям.

Северная столица заняла первое место по количеству госпитализаций и смертей из-за коронавирусной инфекции. Такие данные передает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В городе на Неве за последние сутки было госпитализировано 131 человек, в Москве меньше – 128. По уровню смертности Петербург также вышел вперед – 16 случаев, в Москве – 15.

Однако Москва остается лидером по количеству заражений – 1282 случаев. В Петербурге за последние 24 часа зафиксировано 1226 случая.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на субботу, 17 декабря, в городе на Неве за сутки выявлено 1 153 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 098 зараженных.