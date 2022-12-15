Больше тысячи петербуржцев за сутки заразились коронавирусом

В Петербурге сложилась сложная эпидемиологическая обстановка из-за распространения ОРВИ и гриппа. Однако свою активность в регионе продолжает и коронавирус.

В Северной столице по состоянию на четверг, 15 декабря, зафиксировано 1 024 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные передает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

За сутки побороть коронавирус смогли 932 человек. Госпитализировано было 232 петербуржца. Однако 15 пациентов не смогли справиться с инфекцией и ее последствиями.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице по состоянию на среду, 14 декабря, зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ среди школьников. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что в 71 школе на дистанционный формат обучения перешли 244 класса.