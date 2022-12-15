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В Петербурге зафиксировано более 70 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ среди несовершеннолетних

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© Фото: Baltphoto

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В Северной столице по состоянию на среду, 14 декабря, зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения гриппом и ОРВИ среди школьников. Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что в 71 школе на дистанционный формат обучения перешли 244 класса.

Медицинские специалисты считают, что вирус группа начинает наверстывать упущенное за два года, когда на первый план выходила коронавирусная инфекция. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что, если коронавирус тяжелее всего переносился взрослой частью населения, то грипп и ОРВИ опаснее для школьников. Более половины заболевших в городе являются несовершеннолетними.

Чаще всего от вируса страдают дети от семи до десяти лет. На них приходится 70 процентов случаев. Кроме того, в текущем сезоне среди детей зафиксировано самое большое количество госпитализаций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в последнее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Растет количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников, в связи с чем учеников младшей школы могут отправить на каникулы после 20 декабря.

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