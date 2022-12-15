В Петербурге учеников младших классов могут досрочно отправить на зимние каникулы из гриппа и ОРВИ

В Петербурге в последнее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Растет количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников, в связи с чем учеников младшей школы могут отправить на каникулы после 20 декабря.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что ученики младших классов будут отправляться на досрочные каникулы по решению родителей. Об этом сообщает Neva.Today.

Однако младшая школа не прекратит свою деятельность. Обучение будет продолжаться в качестве дополнительного образования.

Школьников с 5 по 11 классы досрочные каникулы не ждут. Однако ситуация может измениться. Например, если количество заболевших в классе превысит 20 процентов, то всех учеников класса переведут на дистанционное обучение минимум на неделю.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге уже несколько недель бушует грипп, ОРВИ и коронавирусная инфекция. В регионе эпидемиологический порог был превышен более чем на 77 процентов.