  • 15 Декабрь 2022
USD 16.12.2022 64.3015 +0.9425
USD ММВБ 17:32 64.4195  
EUR 16.12.2022 68.4470 +0.9992
EUR ММВБ 17:32 69.1235  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге учеников младших классов могут досрочно отправить на зимние каникулы из гриппа и ОРВИ

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге в последнее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Растет количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников, в связи с чем учеников младшей школы могут отправить на каникулы после 20 декабря.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, что ученики младших классов будут отправляться на досрочные каникулы по решению родителей. Об этом сообщает Neva.Today.

Однако младшая школа не прекратит свою деятельность. Обучение будет продолжаться в качестве дополнительного образования.

Школьников с 5 по 11 классы досрочные каникулы не ждут. Однако ситуация может измениться. Например, если количество заболевших в классе превысит 20 процентов, то всех учеников класса переведут на дистанционное обучение минимум на неделю.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге уже несколько недель бушует грипп, ОРВИ и коронавирусная инфекция. В регионе эпидемиологический порог был превышен более чем на 77 процентов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram