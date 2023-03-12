Среди российских регионов Петербург занял первое место по летальности от последствий коронавируса за сутки

За минувшие 24 часа петербургские медики зафиксировали 1 193 новых случая коронавируса и 12 летальных исходов от болезни.

Госпитализированы при этом в Северной столице 62 человека, а выздоровели – 979. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 893 771 местный житель, вылечились — 1 844 991 человек, а общее число жертв достигло 37 238. Об этом сегодня, 12 марта, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место, а по числу смертей - первое. В Москве за последние 24 часа еще 2 015 граждан подхватили коронавирусную инфекцию, ушло из жизни там за сутки при этом шесть человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за неделю количество заразившихся гриппом и ОРВИ в Петербурге подскочило более чем на 65%.