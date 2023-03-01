Более двух тысяч петербуржцев вылечились от коронавируса за сутки

Северная столица снова втала на второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, количество вылечившихся от инфекции, достигшее двух тысяч человек за сутки, заметно превышает число зараженных.

В среду, 1 марта, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1 130 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сегодня город на Неве по показателю заболеваемости, как всегда, уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3 413 человек с коронавирусом, а на третьем месте находится Самарская область, где выявили 627 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 080 человек, госпитализировали 140 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце февраля представитель Роспотребнадзора отмечала нестабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге. По мнению специалиста, это обусловлено сразу несколькими факторами.