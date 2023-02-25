Более тысячи петербуржцев заболели коронавирусом за сутки, при этом шесть горожан скончались от последствий инфекции

За последние 24 часа петербургские медики нашли в Санкт-Петербурге 1 162 новых случая зхаражения коронавирусом. Еще шесть граждан специалистам спасти не удалось, и они скончались от последствий инфекции.

Госпитализирован в городе на Неве за сутки 81 человек, а выздоровели – 1 077. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 874 994 местных жителя, вылечились — 1 825 665 человек, а общее число жертв достигло 37 112. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 705 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 753 новых ковид-пациента.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в феврале почти 30 тысяч жителей Северной столицы получили от врачей диагноз "ОРВИ", "грипп" и "пневмония". При этом число госпитализированных хоть и увеличилось, но ненамного.