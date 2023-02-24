Заболеваемость коронавирусом в городе на Неве снизилась до 1 345 человек за сутки

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1 345 новых случав коронавируса.

Госпитализирован в Культурной столице за последние 24 часа был 51 человек, выздоровели при этом 912 граждан, а умерли – шесть. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 873 832 местных жителя, вылечились — 1 824 588 человек, а общее число жертв достигло 37 106. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне заболевших петербуржцев было больше. На 23 февраля медики зафиксировали 1 407 новых случаев заражения COVID-19.

По заболеваемости за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 250 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 745 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице два медицинских учреждения разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с коронавиурсом.