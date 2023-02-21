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В Северной столице за сутки ушли из жизни семь пациентов с COVID-19

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© Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

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Первое место по количеству скончавшихся от коронавирусной инфекции за сутки среди россияских регинов заняла Москва, - известно, что на сегодняшний день здесь зафиксировали 12 пациентов, которые не смогли побороть болезнь. В Петербурге от COVID-19 ушли из жизни семь пациентов.

По суточному количеству заболевших коронавирусом первое место также заняла столица. Во вторник, 21 февраля, в городе диагноз "COVID-19" поставили 1 821 человеку. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 1 253 новых случая коронавируса.

Госпитализированы за сутки при этом были 124 петербуржца, выздоровели 1 875 человек. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 1 869 697 местных жителей, из которых 37 090 ушли из жизни,  вылечились при этом 1 820 312 граждан. Об этом в понедельник сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Роспотребнадзоре рассказали о нестабильности с количеством заболевших коронавирусом в Петербурге. Предполагается, что все дело в циркуляции новых геновариантов, а также в факторах, направленных на прерывание путей передачи вируса.

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