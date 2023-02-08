В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом за сутки подросла и достигла 1 034 пациентов

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва. Сегодня, восьмого февраля, она обогнала Самарскую область и Северную столицу. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 1 034 новых случаев заражения коронавирусом, - заболеваемость снова повысилась.

При этом за сутки в городе на Неве за день госпитализированы 127 человек, выздоровели – 916, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 852 518 местных жителей, вылечились — 1 807 420 человек, а общее число жертв достигло 37 005. Об этом в среду, восьмого февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 116 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 496 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в начале февраля стало известно о скачке заболеваемости ОРВИ в Петербурге. Кроме коронавируса горожан продолжают атаковать и другие вирусы.