Роспотребнадзор опроверг признание иностранных вакцин в Ленобласти

Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Ленобласти опроверг информацию о допуске в театры и музеи региона граждан, привитых иностранными вакцинами.

«Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами, не разрешен и не согласовывался с руководителем управления», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что никаких изменений в принятые ранее документы не вносилось, хотя вопрос обсуждался.

Ранее власти Ленобласти заявили о том, что с QR-кодами о вакцинации импортными прививками от COVID-19 будут пускать в региональные музеи и театры.