В Петербурге продлили ограничительные меры до конца октября

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до 31 октября. В пятницу, 24 сентября, Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Ограничения могли завершиться в это воскресенье, 26 сентября, однако власти решили их продлить. Ограничения были приняты 13 марта 2020 года о мерах безопасности по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Постановление дополнили указанием руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, госучреждениям и государственным унитарным предприятиям города.

"С 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и ГУПов на постоянной основе должны обеспечивать наличие у не менее 80% сотрудников либо QR-кода о вакцинации, либо QR кода о перенесённом заболевании COVID-19, или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины", — сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее стало известно, что к 1 октября весь персонал, который работает на объектах развлечений в торговых центрах, обязан быть привит. Также обязательная вакцинация действует для работников сферы образования, здравоохранения, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.