Петербуржцы без регистрации на «Госуслугах» смогут получить QR-код

Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Петербуржцы после завершающего этапа вакцинации смогут получить QR-код без регистрации на госуслугах. Власти города планируют создать свою систему QR-кодов для вакцинированных. Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и медицинские системы в данный момент находятся в разработке.

«Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 01.11.2021 сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 01.11.2021, при обращении в медицинскую организацию. Возможность проверки действительности кода на региональном портале будет реализована 15.11.2021», — сообщили в комитете.