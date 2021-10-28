Открытый чемпионат Австралии по теннису 2022 г.: возможный откат в отношении вакцинации

До этого высокопоставленные политические лидеры Федерального Правительства и Правительства Штата заявляли, что теннисисты, не получившие две дозы признанной вакцины против Covid-19, вряд ли получат визы для участия в турнире, который состоится 17-30 января.

ВАЖНО! Под сомнением оказалась заявка Новака Джоковича на защиту титула в Открытом чемпионате Австралии по теннису и рекорд турнира Большого шлема, поскольку он не полностью вакцинирован от COVID-19.

Потенциальный отказ от требований к въезду на границу для Открытого чемпионата Австралии по теннису может позволить невакцинированным игрокам участвовать в первом крупном турнире по теннису 2022 года после 14 дней карантина.

До этого высокопоставленные политические лидеры Федерального Правительства и Правительства Штата заявляли, что теннисисты, не получившие две дозы признанной вакцины против Covid-19, вряд ли получат визы для участия в турнире, который состоится 17-30 января.

ВАЖНО! Под сомнением оказалась заявка Новака Джоковича на защиту титула в Открытом чемпионате Австралии по теннису и рекорд турнира Большого шлема, поскольку он не полностью вакцинирован от COVID-19.

Потенциальный отказ от требований к въезду на границу для Открытого чемпионата Австралии по теннису может позволить невакцинированным игрокам участвовать в первом крупном турнире по теннису 2022 года после 14 дней карантина.





Уимблдон обнародовал расписание на 2022 г. На майджоре травяного корта в следующем году не будет выходных между первой и второй неделями.

Уимблдон обнародовал расписание на 2022 г. На майджоре травяного корта в следующем году не будет выходных между первой и второй неделями. Вы уже можете посмотреть прогнозы на теннис.

Спортивный корреспондент Рассел Фуллер опубликовал в своем твиттере расписание встреч:

и подписал: «В Уимблдоне-2022 четвертый раунд будет распределен на 2 дня (когда наступит среднее воскресенье). Будет график смешанного четвертьфинала и новый полуфинал четверга в смешанном парном разряде».

Уимблдонский чемпионат 2022 года должен начаться 27 июня. Он станет первым в истории турнира, в котором официально не будет среднего воскресенья.

В 134 предыдущих сериях только дождь мог отменить традиционный перерыв в игре между первой и второй неделями двухнедельных состязаний. После дня ​​отдыха на корте следовал «Маниакальный понедельник», во время которого проходили все 16 матчей четвертого раунда.

За всю историю Уимблдона было всего четыре так называемых «народных воскресенья», последний раз в 2016 году, когда Серена Уильямс выиграла рекордный 22-й крупный титул.

Роджер Федерер сыграл последний матч Manic Monday на Центральном корте в 2021 году. Восьмикратный чемпион Уимблдона, он победил итальянца Лоренцо Сонего и говорил утрату одной из определяющих традиций SW19 во время своего интервью на корте.

«Я не знаю, сколько лет турниру на самом деле», — сказал Федерер в своем интервью на корте. «Я должен знать, но не знаю! Но когда мы оглядываемся на 20 или 50 лет, я счастлив, что играл в эпоху Среднего воскресенья, даже если нам приходится меняться со временем».

Новое расписание будет больше соответствовать трем другим крупным турнирам, а игры четвертого раунда будут проходить в воскресенье и понедельник. Когда одна традиция уходит, другая собирается вернуться: очередь, известная своими фанатами, разбивающими палатки в надежде получить билеты в тот же день, вернется после двухлетнего перерыва из-за COVID-19.

Источник: https://vprognoze.ru/