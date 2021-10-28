Открытый чемпионат Австралии по теннису 2022 г.: возможный откат в отношении вакцинации

До этого высокопоставленные политические лидеры Федерального Правительства и Правительства Штата заявляли, что теннисисты, не получившие две дозы признанной вакцины против Covid-19, вряд ли получат визы для участия в турнире, который состоится 17-30 января.
ВАЖНО! Под сомнением оказалась заявка Новака Джоковича на защиту титула в Открытом чемпионате Австралии по теннису и рекорд турнира Большого шлема, поскольку он не полностью вакцинирован от COVID-19.
Потенциальный отказ от требований к въезду на границу для Открытого чемпионата Австралии по теннису может позволить невакцинированным игрокам участвовать в первом крупном турнире по теннису 2022 года после 14 дней карантина.
До этого высокопоставленные политические лидеры Федерального Правительства и Правительства Штата заявляли, что теннисисты, не получившие две дозы признанной вакцины против Covid-19, вряд ли получат визы для участия в турнире, который состоится 17-30 января.
ВАЖНО! Под сомнением оказалась заявка Новака Джоковича на защиту титула в Открытом чемпионате Австралии по теннису и рекорд турнира Большого шлема, поскольку он не полностью вакцинирован от COVID-19.
Потенциальный отказ от требований к въезду на границу для Открытого чемпионата Австралии по теннису может позволить невакцинированным игрокам участвовать в первом крупном турнире по теннису 2022 года после 14 дней карантина.
Уимблдон обнародовал расписание на 2022 г. На майджоре травяного корта в следующем году не будет выходных между первой и второй неделями.
Уимблдон обнародовал расписание на 2022 г. На майджоре травяного корта в следующем году не будет выходных между первой и второй неделями. Вы уже можете посмотреть прогнозы на теннис.
Спортивный корреспондент Рассел Фуллер опубликовал в своем твиттере расписание встреч:
и подписал: «В Уимблдоне-2022 четвертый раунд будет распределен на 2 дня (когда наступит среднее воскресенье). Будет график смешанного четвертьфинала и новый полуфинал четверга в смешанном парном разряде».
Уимблдонский чемпионат 2022 года должен начаться 27 июня. Он станет первым в истории турнира, в котором официально не будет среднего воскресенья.
В 134 предыдущих сериях только дождь мог отменить традиционный перерыв в игре между первой и второй неделями двухнедельных состязаний. После дня отдыха на корте следовал «Маниакальный понедельник», во время которого проходили все 16 матчей четвертого раунда.
За всю историю Уимблдона было всего четыре так называемых «народных воскресенья», последний раз в 2016 году, когда Серена Уильямс выиграла рекордный 22-й крупный титул.
Роджер Федерер сыграл последний матч Manic Monday на Центральном корте в 2021 году. Восьмикратный чемпион Уимблдона, он победил итальянца Лоренцо Сонего и говорил утрату одной из определяющих традиций SW19 во время своего интервью на корте.
«Я не знаю, сколько лет турниру на самом деле», — сказал Федерер в своем интервью на корте. «Я должен знать, но не знаю! Но когда мы оглядываемся на 20 или 50 лет, я счастлив, что играл в эпоху Среднего воскресенья, даже если нам приходится меняться со временем».
Новое расписание будет больше соответствовать трем другим крупным турнирам, а игры четвертого раунда будут проходить в воскресенье и понедельник. Когда одна традиция уходит, другая собирается вернуться: очередь, известная своими фанатами, разбивающими палатки в надежде получить билеты в тот же день, вернется после двухлетнего перерыва из-за COVID-19.
Источник: https://vprognoze.ru/