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Петербургский "Водоканал" готовится к последствия шторма

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© Фото: Baltphoto

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К вечеру во вторник ухудшатся погодные условия.

В Петербурге вечером 17 августа ожидаются сильные дожди, а также сильный ветер до 24 м/с. ГУП "Водоканала" сообщает, что на улицах города будут круглосуточно дежурить 24 аварийные бригады. 

Бригады оснащены специальной откачивающей техникой. Дополнительно "Водоканал" уже провел все необходимые работы по подготовке системы водоотведения к приему дождевой воды.

"На особый контроль взяты проблемные участки: пр. Королева, д. 21, пр. Испытателей и ул. Уточкина. На пересечение ул. Парашютной и ул. Репищева, а также на Привокзальной пл. в г. Ломоносов установлены передвижные насосные станции производительностью 650 м3/час", - говорится в сообщении.

Известно, что Северная и Центральная станции аэрации и Юго-Западные очистные сооружения готовы к приему осадков. На очистных сооружениях запустят дополнительные насосы.

Петербуржцев также предупредили, что в такую погоду необходимо соблюдать меры безопасности: автомобилистам следует отказаться от поездок или быть осторожными, в случае попадания в такую ситуацию следует заглушить автомобиль.  

Сообщить о скоплении воды на тротуарах или на проезжей части можно по телефону 305-09-09.

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