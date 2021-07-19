Из-за ковида в праздник Петербург закроет мечети

Один из главных исламских праздников Курбан-байрам, 20 июля, пройдет в онлайн-формате.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада, мечети и молельные дома не смогут принять верующих из-за эпидемиологической ситуации в городе. Проповедь будет проходить онлайн.

"Мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-Байрам. Следите за информацией онлайн-трансляций проповедей на интернет-ресурсах", - опубликовало управление на официальной странице "ВКонтакте".

Духовенство попросило верующих следить за информацией об онлайн-трансляциях в своих социальных сетях.