В Цирке на Фонтанке обновили график вакцинирования граждан

Пресс-служба Цирка на Фонтанке сообщила, опубликовала новый график работы пункта вакцинации.

Желающие первично вакцинироваться смогут прийти 21 июля с 12:00 до 15:00 и 22 июля с 10:00 до 13:00. Вторичная вакцинация для тех, кто ставил 6–7 июля, пройдет 27 июля с 10:00 до 13:00 и 28 июля с 10:00 до 12:00.

Записаться можно 17 июля с 12:00 до 16:00, 18 июля — с 14:00 до 17:00, 19 июля — с 14:00 до 17:00, 20 июля — с 10:00 до 17:00 через телефон единого номера +7 (812) 570-53-90. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.