Петербуржцы поставили новый рекорд по количеству звонков в скорую помощь

Комздрав сообщил, что в Петербурге побили рекорд звонков в 03. В июне было зафиксировано 9000 сообщений в скорую помощь, в прошлые года максимум был 7000.

Статистика звонков по единому номеру 122 по COVID-19 еще выше, максимальное количество сообщений поступило 29 июня — 27 559, месяц назад в мае было зафиксировано 11 592.

Такое количество звонков может быть вызвано тем, что люди звонят не только для вызова врача, но и для записи на вакцинацию. В недавнем эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил, что людям удобно использовать именно номер 122 для ответов на любые вопросы, связанные с коронавирусом.