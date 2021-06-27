Шведские футбольные фанаты вернулись домой из России с COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгель сообщил, что все шведские футбольные фанаты, прибывшие из Санкт-Петербурга во время Чемпионата Европы, должны будут уйти на карантин. Сообщается, что два шведа уже прибыли домой с положительным тестом на COVID-19.

«Побывавшие в Санкт-Петербурге попали в среду, откуда есть риск привезти с собой инфекцию. Тогда очень важно соблюдать существующие правила карантина. Об этом не в последнюю очередь свидетельствует развитие (событий.— “Ъ”) в Финляндии. Мы не хотим распространения инфекции на рабочих местах», — заявил главный эпидемиолог страны.

Отметим, что помимо шведских болельщиков зараженными коронавирусом возвращались домой и финские граждане. Их количество достигло 120 человек.