Иностранцы на улицах Санкт-Петербурга: кого можно встретить этим летом

Бельгия
Гости с родины Де Брёйне играют в одной из самых стильных форм на Евро. Разные оттенки красного и чёрного на домашнем комплекте и бело-серые тона на гостевом выделяет лишь огромная эмблема Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Также фанатов этой сборной отличает страсть к разным пенным напиткам.
Польша
Спортивная одежда для футбола польской сборной — это монохромные белые либо красные джерси с национальным гербом на груди. Именно по гордому орлу легко распознать болельщика из восточноевропейской страны. Эта птица напоминает фанатам лучшие времена польского футбола, когда в 1970-х сборная выигрывала золото Олимпийских игр и дважды бронзу чемпионата мира.
Словакия
Словацкие болельщики надевают на матчи своей команды футболки глубоко синего цвета, выполненные мазками, которые очертаниями напоминают горы. Реже — идеально белые джерси гостевой формы с необычным треугольным вырезом на воротнике сзади. Поэтому узнать словака со спины бывает проще, чем в лицо.
Финляндия
Чтобы распознать финна в толпе, необходимо знать флаг страны — синий крест на белом фоне. Гости из Страны тысячи озёр обожают надевать форму с градиентными полосами и характерные мохнатые шапочки бело-синего цвета. Причём последние — в любую погоду.
Швеция
Шведские футболисты не изменяют своему стилю, как и их фанаты. Поэтому трибуны часто заполняются людьми в джерси ярко-жёлтого цвета с редкими синими вкраплениями. Но гораздо больше петербуржцам запоминаются скандинавские болельщики. Бородатых мужчин выделяют в толпе платья в национальных оттенках и златовласые парики.
Испания, Франция, Хорватия или Швейцария
Две команды из четырёх дополнят список тех, кто проведёт матчи в Санкт-Петербурге. Пока их ждёт отбор в ⅛ финала.Испанцев в этом году можно узнать по необычной пиксельной футболке, напоминающей испачканный плед. В России ждут приезд Маноло — фаната, который не пропускает ни одного крупного турнира сборной на протяжении 30 лет.Французская атрибутика отличается глубоко синими оттенками, а болельщики команды — одни из самых больших любителей фейс-арта. Чаще всего на лице рисуется сине-бело-красный триколор.Швейцарские фанаты — крайне тихие и культурные. Поэтому распознать их можно разве что по форме, на которой размещены диагональные полосы из крестов на матовом фоне, вместе составляющие очертания Альп.Хорватские ультрас — полная противоположность швейцарцев. На стадионе фанаты этой сборной редко молча наблюдают за игрой, предпочитая песни и кричалки. Форма хорватов уже много лет входит в число самых узнаваемых благодаря шахматному красно-белому рисунку.Хотя пандемия коронавируса внесла много изменений в нынешний чемпионат Европы, она не смогла сделать главного — отнять праздник у болельщиков. Фанаты продолжают приезжать на игры любимых команд и знакомить принимающие города со своей культурой.
Иностранцы на улицах Санкт-Петербурга: кого можно встретить этим летом
© Фото: Baltphoto
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