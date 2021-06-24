В Петербурге могут появиться COVID-free зоны в общепитах

Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщил, что в Северной столице появятся COVID-free зоны, которые смогут посещать только те петербуржцы, которые получили сертификат о вакцинации или имеют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Кроме того, Анна Сильницкая, начальник управления развития инфраструктуры городского комитета по промышленной политике, сообщила, что этот вопрос уже поступал от предпринимателей.

«Мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти к такой мере», — заявила Сильницкая.

Первый COVID-free в заведениях появился в Москве. Придя в общепит посетители смогут посещать их без СИЗ, но только по предъявлению QR-кода с портала госуслуг.