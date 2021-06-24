В среду в Петербурге установили рекорд по суточной вакцинации от COVID-19

В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге установили рекорд по суточному количеству привившихся от коронавирусной инфекции. Так, за этот день в Северной столице прививку поставили более 10 тысячам человек. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что этого до сих пор недостаточно.

В Смольном сообщили, что 23 июня в регионе от коронавируса привилось 10 тысяч 132 петербуржцы. В связи с этим побит рекорд вакцинировавшихся в феврале — 9502 человека.

«Темпы вакцинации заметно увеличились. Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок день», — сообщил глава региона.

Также градоначальник добавил, что не нужно ждать — нужно идти и прививаться, чтобы защитить себя и окружающих, а также заботиться о своем здоровье.