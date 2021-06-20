В Петербурге для поликлиник закупят машины для вакцинации

В Санкт-Петербурге поликлиники планируют закупку специальных машин для перевозки прививки, другими словами - "вакциномобили". Первый такой аукцион уже существует в базе данных госзакупок – заявку сделала СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106".

Изначальная цена контракта на закупку "вакциномобилей" составила два миллиона 940 тысяч рублей. Новые машины будут закуплены на средства из городского бюджета Санкт-Петербурга.

Как сообщает руководитель городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов, для него новость о покупке "вакциномобилей" оказалась неожиданной. Специалист находится в сомнениях, что такое транспортное средство возможно будет использовать для того, чтобы совершать перевозки вакцины против COVID-19.

А всё потому, что для препарата "Спутник V" необходим особый температурный режим, а именно: ниже минус 18 градусов. Использование препарата должно произоёти в течение двух часов после того, как его достали из холодильной камеры.

"Если это будет полноценный рефрижератор, рядом с которым бы был, например, автобус — то да, такой способ транспортировки для мобильной вакцинации возможен. Хотя это все равно будет очень кондово выглядеть", - заявил Дмитрий Ченцов.