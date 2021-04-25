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В Санкт-Петербурге число новых случаев заражений COVID-19 за неделю снизилось почти на 15%

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© Фото: pixabay.com

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В сравнении с субботой на прошлой неделе было зарегистрировано на 14,79% меньше новых случаев заражений. Об этом говорится в информационной справке Смольного.

Для пациентов с диагнозом коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями предосавлены 5 248 коек. Из них свободны 1 229 штук, что означает 23,4% от общего числа коек для больных коронавирусом.


Медицинские работники считают, что в Санкт-Петербурге продолжается медленное снижение заболеваемости второй волны пандемии. Предотвратить новые скачок и рост заболеваемости поможет всеобщая вакцинация.


Всего в Санкт-Петербурге привились от COVID-19 534 166 горожан. Из них 387 698 полностью прошли все циклы вакцинации.
Губернатор города Александр Беглов ранее рассказал, что сдал контрольный тест после прививки от коронавирусной инфекции. По сообщениям главы города, у него выработалось достаточное количество антител, необходимых для формирования иммунитета к инфекции.

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