На концертах Guf и Matrang выявили коронавирусные нарушения

В комитете по социальной культуре Санкт-Петербурга сообщили, что на концертах Matrang и Guf, которые прошли 13 и 14 июня в Северной столице, было выявлено большое количество нарушений по коронавирусной инфекции.

Как сообщает ведомство, во время мероприятия организаторы не соблюдали требования по рассадке зрителей, социальной дистанции, а также не использовались средства индивидуальной защиты. Подобные нарушения были замечены на концертах обоих исполнителей.

Комитет по культуре подал обращение в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле на основе этих событий отозвать у данных площадок QR-код.