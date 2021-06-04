Вакцине от коронавируса ФМБА дали рабочее название "Аврора"

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Петербургским НИИ Вакцин и сывороток ФМБА, получила рабочее название «Аврора». О названии вакцины сообщил директор НИИ Виктор Трухин в рамках ПМЭФ.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич на ПМЭФ отмечал, что агентство планирует иметь все данные об эффективности и безопасности новой вакцины к концу 2021 года. Трухин сообщил, что НИИ может начать производство вакцины, как только она будет одобрена. ФМБА занимается разработкой вакцины и одновременно с эти готовится к ее производству. Как только разрешение от Минздрава на выпуск вакцины будет получено, производство запустят.