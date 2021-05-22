Количество регистраций новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге сократилось на 4,72%

Регистрация новых случаев заражений коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге упала на 4,72 процента по сравнению с данными прошлой недели, однако тенденция к росту распространения вируса присутствует. Об этом рассказали в Межведомственном городском совете по борьбе с распространением COVID-19.

По данным совета, суточная госпитализация новых пациентов с коронавирусными симптомами сократилась на 4,62 процента. Однако общее число активно больных коронавирусом за последние 7 дней выросло на 4,53%

"Наблюдается тенденция к росту распространения новой коронавирусной инфекции. Противоэпидемический эффект длительных майских выходных и разобщения трудовых и учебных коллективов заканчивается", – сообщили в совете.

Отмечается, что единственным надежным препятствием на пути дальнейшего распространения инфекции является прививка.