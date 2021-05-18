В коронавирусных реанимациях Петербурга нет полностью вакцинированных пациентов

В реанимационных отделениях стационаров для пациентов с коронавирусной инфекцией нет ни одного петербуржца, прошедшего оба этапа вакцинирования от коронавируса. Данная информация была предоставлена главой петербургского комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом.

На своей странице в социальной сети чиновник отметил, что прививка от коронавируса в настоящее время является самым действенным способом защиты от заражения. Отмечается, что в Петербурге зафиксирован рост количества госпитализаций – показатель увеличился на 25%. При этом количество граждан, сделавших прививку от коронавируса, растёт гораздо медленнее.