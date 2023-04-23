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В Петербурге в 2022 году бесплодие диагностировали у почти 18 тысяч жителей

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге в прошлом, 2022, году бесплодие диагностировали почти у 18 тыс. жителей. Специалист считает, что оно является осложнением, поэтому необходимо искать заболевание.

В 2022 году врачи диагностировали бесплодие к 16 054 женщин и 1 943 мужчин в Северной столице. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга.

Врач рассказал, что тенденции к увеличению больных бесплодием не наблюдается. В статистику включено большинство людей, которые уже продолжительное время борются с заболеванием. Однако он отметил, что, с академическое точки зрения, бесплодие — осложнение, а не заболевание. В связи с этим он заявил, что необходимо лечить первопричину.

Вспомогательные репродуктивные технологии самый эффективный метод лечения, но с 2023 года это неосуществимо. В РФ запретили использовать донорский материал и суррогатное материнство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге более 80 врачей скончались после того, как подхватили коронавирус на рабочем месте.

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