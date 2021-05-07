700 петербуржцев уже вакцинировались, не выходя из дома

В Петербурге около недели длится новая программа по вакцинации на дому. С периода старта нововведения в ней приняли участие более 700 горожан. Вакцинация в квартире доступна для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего в городе более 584 тысяч петербуржцев вакцинировались по данным на пятницу, 7 мая. Примечательно, что почти половина из них – это пенсионеры. Так, более 40% вакцин привили горожанам старше 60 лет. При этом полный цикл вакцинации завершили уже 468 тысяч человек.

Кроме того, в Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В пятницу в город привезли 18,3 тысяч доз препарата.