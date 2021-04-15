Петербуржцы смогут привиться от «ковида» на дому

В Петербурге появится новая функция для маломобильных групп населения. Начиная со следующей недели, вакцину от вируса COVID-19 можно будет получить на дому. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец, глава городского комитета по здравоохранению.

«Сейчас завершается процесс согласования между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором. Рассчитываем, что на этой неделе мы завершим и, начиная со следующей недели, начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на заседании напомнили о необходимости привиться тем, кто живет с родственниками, болеющими в хронических формах.