На майских праздниках уменьшилось количество вакцинаций

В Петербурге снизились темпы вакцинопрофилактики на длинной праздничной неделе. Петербуржцы занялись другими делами и отдыхом. Лишь 2 260 человек привились от вируса COVID-19 за 2 мая. По сравнению с предыдущей пятницей показатели крайне снизились, так как неделей ранее было привито 14 592 человека. Об этом сообщают в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

На данный момент в Северной столице вакцинировали 571 291 человек, при этом полный цикл вакцинации завершили уже 439 956 петербуржцев. Показатель достиг лишь 10% от общего количества жителей города.