Число госпитализаций в Петербурге продолжает расти

В Петербурге зафиксировали снижение темпов инфицирования вирусом COVID-19. Однако наблюдается рост госпитализаций. Прирост составил 10%. Кроме того, тяжелая ситуация с койками для коронавирусных больниц. На данный момент их свободно всего 19,8%. Данные предоставляет Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Северной столице.

«Значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 связано с тем, что данные неделю назад собирались в рабочий день», – отмечают в ведомстве.

На данный момент в Петербурге имеется 118 265 комплектов вакцины вируса COVID-19. Кроме того, на фармацевтической базе хранится еще 76 080 комплектов.