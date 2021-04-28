Количество выздоровевших петербуржцев от «ковида» снизилось» на 40%

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге идет на спад. Однако это все происходит очень медленно и нестабильно. В справке межведомственного координационного совета сообщается, что в Северной столице растет число госпитализаций, а число выздоровевших петербуржцев резко упало.

За прошедшие сутки в Петербурге было госпитализировано 188 человек, что на 1% больше, чем на прошлой неделе. Количество петербуржцев, которые победили болезнь, снизилось почти на 40% — 1613 до 972.

В медицинских организациях отмечают снижение заболеваний коронавирусом на 5,31%, чем в прошлый вторник. Однако число активных больных сократилось за неделю на 4%.