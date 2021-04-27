У петербцржцев появится возможность привиться, не выходя из дома

В Петербурге планируют создать поквартирную вакцинацию. Идея принадлежит Смольному. На данный момент в администрации города согласуют идею с Роспотребнадзором. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец.

На данный момент в городе ежедневно прививается 7,5 тысяч человек. Как сообщают в Комитете по здравоохранению, темпы вакцинации в городе недостаточного объема. В связи с этим планируют увеличить темпы и нарастить обороты до 15 тысяч ежедневных вакцинаций.

«Услугой смогут воспользоваться льготные категории граждан: инвалиды и маломобильные петербуржцы. Такая мера поможет горожанам с социальными показаниями получить прививку от COVID-19», — отмечают в ведомстве.