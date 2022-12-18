Петербуржцам рассказали, как обезопаситься от гриппа

В Петербурге продолжается распространение коронавируса и ОРВИ. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от сезонной болезни.

Специалисты порекомендовали гражданам укреплять иммунитет, хорошо мыть руки и не забывать носить защитные маски. Также они советуют чаще проводить влажную уборку в квартире. Об этом сообщает Neva.Today.

В случае заболевания сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. По их мнению, заболевшему необходимо обратиться к специалисту, чтобы не заражать других. Кроме того, рекомендуется пить горячий чай с лимоном и морсы до выписки лекарств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Доклиническими исследованиями занимается институт экспериментальной медицины.