Роспотребнадзор одобрил поквартирную вакцинацию петербуржцев

В Петербурге планируют создать поквартирную вакцинацию. Идея принадлежит Смольному. На данный момент в администрации города согласуют идею с Роспотребнадзором. Об этом сообщает Дмитрий Лисовец.

«Если будет поддерживаться тот же уровень вакцинации, который мы наблюдаем сейчас, то не сложно подсчитать, что к 1 июня число вакцинированных первым компонентом составит примерно 850 тысяч жителей. Примерно 700 тысяч жителей будут вакцинированы полностью двумя компонентами», — отметил глава Комздрава.

На данный момент в городе ежедневно прививается 7,5 тысяч человек. Как сообщают в Комитете по здравоохранению, темпы вакцинации в городе недостаточного объема. В связи с этим планируют увеличить темпы и нарастить обороты до 15 тысяч ежедневных вакцинаций.